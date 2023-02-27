Ворог за добу обстріляв 4 тергромади на Сумщині, поранено людину

Одна людина дістала поранення внаслідок ворожого обстрілу Глухівської громади на Сумщині, загалом за добу російські окупанти випустили 76 снарядів по 4 тергромадах області, повідомили в ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 прильотів із мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, внаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджено 5 житлових будинків, пункт здоров'я та лінії електропередач.

"Артилерійським обстрілом села Будівельне Глухівської громади пошкоджено 6 будинків, знищено приватний магазин. Поранення отримала одна цивільна особа", - констатували в ОВА.