Ворог зазнає втрат, відзначається масове дезертирство. На Херсонщині колаборантів евакуюють до Криму

Серед російських військових зростає дезертирство. У Херсонській області зростають панічні настрої перед наступом ЗСУ, колаборантів евакуюють до Криму.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, противник продовжує зазнавати значних втрат. Зокрема, поблизу Бахмутівки Донецької області, в період з 22 до 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих і 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Зазначається, що на тлі військових успіхів ЗСУ у ворожих військах відзначається масове дезертирство. "Зважаючи на це російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Наголошується, що всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року перебувають у статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі.

Також зазначається, що через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана “влада” готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану "евакуацію" всім охочим.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж", - акцентували в Генштабі ЗСУ.