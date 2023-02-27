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07:21 27.02.2023

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

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Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), повідомляє сайт глави держави.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - ідеться в тексті указів 114/2023, 115/2023 і 116/2023, оприлюднених на сайті в неділю ввечері.

Зокрема, санкції запроваджено проти президента Олімпійського комітету РФ Віталія Смирнова і 3 російських олімпійських спортсменів - Олени Ісінбаєвої, Олександра Попова і Шаміля Тарпищева. Також представлено санкційний список зі 109 громадян РФ.

Крім того, під санкції потрапили Благодійний Фонд "Гольфстрім", Загальноросійський громадський рух "Народний фронт "За Росію", ТОВ "Нікея", Загальноросійська громадська організація "Російський червоний хрест", молодіжна організація "Всеросійський студентський корпус рятувальників" і некомерційні організації "Російська гуманітарна місія" і "Дім для мами". Також під санкції потрапили Катерина Пригожина, Світлана Трошева, Дмитро Уткін та інші 161 росіянин. В окремий список внесено 85 організацій, серед інших, компанії, пов'язані з Євгеном Пригожиним.

 

Теги: #президент #росія #санкції

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