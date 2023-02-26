Міністр оборони Естонії оголосив про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який прибув до Києва з візитом, висловив слова підтримки Україні та оголосив про черговий пакет допомоги, який включає польовий мобільний шпиталь Role 2, повідомляє міністерство оборони України.

"Хочу запевнити, що Естонія допомагатиме Україні виграти цю війну. Маю нагоду оголосити про черговий пакет допомоги вашій державі, який включатиме важливі речі для ЗСУ", - сказав Певкур, слова якого наводяться в повідомленні міністерства оборони України на офіційному сайті у зв'язку з візитом естонської делегації до Києва в неділю.

Міністр оборони Естонії поінформував, що до нового пакета допомоги входить польовий мобільний шпиталь Role 2, який рятуватиме життя українських захисників на фронті. Символічний ключ від третього шпиталю, переданого Україні Естонією, Нідерландами та Норвегією, Певкур вручив міністру оборони України Олексію Резнікову, ідеться в повідомленні пресслужби українського оборонного відомства.

Як зазначив Певкур, загальна сума допомоги Україні від Естонії вже перевищила 1% ВВП цієї балтійської країни. Саме тому очільник міноборони Естонії закликав інші західні країни наслідувати приклад його країни та нарощувати допомогу Україні.

"Нещодавно на рівні країн Європейського Союзу ми ініціювали термінову підтримку української оборони одним мільйоном артилерійських снарядів 155 калібру. Робимо все, щоб Україна отримала більше боєприпасів, обладнання, спорядження та іншої потрібної допомоги", - наголосив Певкур.

Як повідомляє пресслужба міноборони України, представникам естонського оборонного відомства презентували логістичну програму LOGFAS - систему обліку, контролю руху та кінцевого використання військової техніки та майна, отриманих від західних партнерів.

На зустрічі міністри оборони двох країн обговорили питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройній агресії Росії та реалізації двосторонніх проєктів для посилення спроможностей сил оборони України.