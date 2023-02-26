США не визнають і ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією

Сполучені Штати ніколи не визнаватимуть спробу анексії Криму Росією, йдеться в заяві для преси представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що є очевидним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля Кримської платформи України в зосередженні уваги світової спільноти на тривалій окупації Росією. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнаватимуть спробу анексії півострова Росією. Крим - це Україна", - ідеться в заяві.