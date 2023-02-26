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13:14 26.02.2023

Шмигаль про намір Києва підготуватися до вступу в ЄС за 2 роки: процес інтеграції триває давно, це амбітна, але реалістична мета

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Шмигаль про намір Києва підготуватися до вступу в ЄС за 2 роки: процес інтеграції триває давно, це амбітна, але реалістична мета

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що намір Києва підготуватися до вступу до Європейського Союзу протягом 2 років є хоч і амбітною, проте реалістичною метою.

"Ми почали рух до ЄС не вчора і не в червні минулого року. Цей процес інтеграції триває давно. Тому ми вважаємо, що це амбітна, але реалістична мета, і ми можемо отримати консенсус європейських держав у найближчому майбутньому", - сказав Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Focus, текст якого публікує пресслужба українського уряду.

За словами прем'єра, в історії ЄС є й інші держави, які пройшли шлях до членства не за десять-дванадцять, а за п'ять-сім років.

"Коли війна закінчиться, ми хочемо жити в європейській, розвиненій і цивілізованій країні. І ми точно знаємо, що для цього потрібно зробити. Ми об'єднані в суспільстві й уряді, і тому можемо швидко ухвалювати й затверджувати європейське законодавство та нормативні документи", - наголосив Шмигаль.

Теги: #україна #єс #перспектива #шмигаль

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