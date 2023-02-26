Події

12:48 26.02.2023

У понеділок у південно-східній частині України без опадів, на решті території мокрий сніг і дощ

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У понеділок у південно-східній частині України без опадів, на решті території мокрий сніг і дощ

У понеділок, 27 лютого, у західних, крім Волинської та Рівненської областей, помірний, у Карпатах подекуди сильний сніг; у центральних і Харківській областях мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця; у північних областях подекуди невеликий мокрий сніг, на Одещині та Миколаївщині дощі; у південно-східній частині без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу, вночі в західних областях 1-6° морозу; у південних та південно-східних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в понеділок уночі без опадів, удень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 27 лютого найвища температура вдень (15,8°) була у 2008 році, найнижча вночі (-22,7°) у 1928 році.

У вівторок уночі, 28 лютого, у прикарпатських, центральних, південних і східних областях невеликий, на сході мокрий сніг, на решті територій, вдень в Україні без суттєвих опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на півдні та сході країни близько 0°; вдень 0-5° тепла, у південних областях і Закарпатті 4-9° тепла, у Криму до 13°.

У Києві у вівторок без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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