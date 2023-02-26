Втрати РФ за добу становили 660 одиниць о/с, шість танків і сім артсистем

Втрати РФ за добу становили 660 одиниць особового складу російських військ, 6 танків і 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 148 130 (+660) осіб ліквідовано, танків - 3381 (+6) од, бойових броньованих машин - 6615 (+6) од, артилерійських систем - 2380 (+7) од, РСЗВ - 475 (+0) од, засоби ППО - 247 (+0) од, літаків - 299 (+0) од, гелікоптерів - 288 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2037 (+2), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5242 (+7) од, спеціальна техніка - 230 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.