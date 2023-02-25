Події

20:07 25.02.2023

Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

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Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

Велика Британія виділила 10 млн фунтів стерлінгів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення, яке відкриє Україна в Ліверпулі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"10 млн фунтів на проведення заходу і 3000 квитків для українців на Євробачення! Дякуємо департаменту культури, ЗМІ та спорту Британії за таку підтримку", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, Євробачення в Ліверпулі (Велика Британія) пройде під знаком української культури. "Це буде масштабно. Ми запланували потужну програму представлення України в Британії. А українці, що були змушені залишити свої домівки через російське вторгнення в Україну, зможуть відвідати один із концертів", - зазначив міністр, подякувавши Великій Британії "за таку можливість".

 

 

 

Теги: #євробачення #велика_британія

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