Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

Велика Британія виділила 10 млн фунтів стерлінгів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення, яке відкриє Україна в Ліверпулі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"10 млн фунтів на проведення заходу і 3000 квитків для українців на Євробачення! Дякуємо департаменту культури, ЗМІ та спорту Британії за таку підтримку", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, Євробачення в Ліверпулі (Велика Британія) пройде під знаком української культури. "Це буде масштабно. Ми запланували потужну програму представлення України в Британії. А українці, що були змушені залишити свої домівки через російське вторгнення в Україну, зможуть відвідати один із концертів", - зазначив міністр, подякувавши Великій Британії "за таку можливість".