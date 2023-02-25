Події

19:09 25.02.2023

Кабмін планує спростити процес проходження військово-лікарських комісій

1 хв читати
Кабмін планує спростити процес проходження військово-лікарських комісій

Кабінет міністрів України працює над спрощенням процесу проходження військово-лікарських комісій для військовослужбовців, повідомила пресслужба уряду.

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", - цитує пресслужба слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час наради міністрів у суботу, 25 лютого, щодо оптимізації процесів військово-лікарської експертизи.

Під час наради експертна група спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів презентувала свої напрацювання щодо вирішення проблем у цій сфері. Основна мета - автоматизація та діджиталізація всіх процесів.

"Військові мають отримати належний та швидкий сервіс з відповідним рівнем обслуговування та поваги", - наголосив прем'єр.

Окремо учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Очільник Уряду дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також Шмигаль доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Прем'єр наголосив, що процес проходження комісій має стати "людиноорієнтованим". "Це стосується не тільки військово-лікарської, а й медико-соціальної експертної комісії", - наголосили у пресслужбі відомства.

 

 

 

Теги: #комісії #військові #спрощення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 24.02.2023
"Євросолідарність" переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим - Порошенко

"Євросолідарність" переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим - Порошенко

17:11 24.02.2023
Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

08:03 10.02.2023
Українські військові прибули в Бельгію для навчання управлінню підводними дронами

Українські військові прибули в Бельгію для навчання управлінню підводними дронами

19:37 08.02.2023
Зеленський та Сунак відвідали табір Лулворт для зустрічі з українськими військовими

Зеленський та Сунак відвідали табір Лулворт для зустрічі з українськими військовими

21:01 07.02.2023
Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

20:17 05.02.2023
Із понеділка розпочнеться навчання українських військових на танках Leopard

Із понеділка розпочнеться навчання українських військових на танках Leopard

12:57 02.02.2023
ЄС навчить додатково ще 15 тис. українських солдатів – Боррель

ЄС навчить додатково ще 15 тис. українських солдатів – Боррель

20:47 31.01.2023
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

08:56 31.01.2023
Урядом розроблено план із цифровізації військово-лікарської комісії

Урядом розроблено план із цифровізації військово-лікарської комісії

08:00 25.01.2023
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за дезертирство та непокору військовослужбовців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

ОСТАННЄ

ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Велика Британія виділила 10 млн фунтів і 3 тис. квитків для українців на Євробачення

СБУ викрила начальника Одеської митної лабораторії на хабарництві

Українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження противника – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти обладнали катівню в окупованій Василівці Запорізької області - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

У Туреччині розпочато розслідування щодо понад 600 осіб у зв'язку з обвалами будівель від землетрусів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА