Кабмін планує спростити процес проходження військово-лікарських комісій

Кабінет міністрів України працює над спрощенням процесу проходження військово-лікарських комісій для військовослужбовців, повідомила пресслужба уряду.

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", - цитує пресслужба слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час наради міністрів у суботу, 25 лютого, щодо оптимізації процесів військово-лікарської експертизи.

Під час наради експертна група спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів презентувала свої напрацювання щодо вирішення проблем у цій сфері. Основна мета - автоматизація та діджиталізація всіх процесів.

"Військові мають отримати належний та швидкий сервіс з відповідним рівнем обслуговування та поваги", - наголосив прем'єр.

Окремо учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Очільник Уряду дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також Шмигаль доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Прем'єр наголосив, що процес проходження комісій має стати "людиноорієнтованим". "Це стосується не тільки військово-лікарської, а й медико-соціальної експертної комісії", - наголосили у пресслужбі відомства.