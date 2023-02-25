Події

15:54 25.02.2023

У Херсонській області здетонували боєприпаси, залишені ворогом, є загиблі

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У Херсонській області здетонували боєприпаси, залишені ворогом, є загиблі

Поблизу села Добрянка Високопільської тергромади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле, повідомляє Херсонська ОВА.

"Рятувальники неодноразово попереджали місцевих фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать на наявність вибухівки. Люди, що проігнорували попередження ДСНС, на жаль, загинули на місці від тяжких травм", - ідеться в повідомленні в телеграмі в суботу.

У Херсоні, поруч із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого госпіталізували, інформує також ОВА та попереджає про небезпеку та мінування ворогом багатьох місць в області.

 

Теги: #міни #херсонська_область

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