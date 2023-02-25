Окупанти незначно просунулися в районі Бахмута і продовжили удари в Луганській області - ISW

Російські окупаційні війська в п'ятницю продовжували наносити наземні удари на північний захід від Сватового і в районі Кремінної Луганської області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 24 лютого.

Крім того, повідомляється, що російські сили домоглися незначних територіальних успіхів навколо Бахмута Донецької області та продовжували завдавати наземних ударів через лінію фронту в Донецькій області.

"Російські джерела підтвердили, що російські сили розділили певні з'єднання Повітряно-десантних військ (ПДВ) щонайменше за двома напрямками наступу", - йдеться у зведенні.

У ISW зазначають, що Кремль не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, імовірно, тому, що РФ не досягла жодної із заявлених цілей і не домоглася значних територіальних завоювань із липня 2022 року. "Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі", - наголошують аналітики.

При цьому зазначається, що в РФ спробували зобразити публікацію Китаєм "мирного плану" щодо російсько-української війни, як підтримку Китаєм російської сторони у війні. Аналітики вважають, що оприлюднення Китаєм розпливчастого мирного плану, ймовірно, підтримує постійний баланс зусиль між підтримкою РФ і збереженням доступу до європейських ринків, зображує Китай як незацікавленого стороннього посередника. "Китайський мирний план навряд чи стане серйозним планом врегулювання війни в Україні шляхом переговорів", - зазначають в ISW.

Водночас, за даними аналітиків, Китай серйозно розглядає можливість відправлення зброї в РФ на тлі тривалого тиску західних санкційних режимів на російський оборонно-промисловий комплекс. "Джерела, обізнані з розвідкою, заявили, що китайські офіційні особи ще не ухвалили остаточного рішення щодо надання летальної допомоги, але обговорюють із російськими офіційними особами вартість та обсяг поставок ударних безпілотників і боєприпасів... Російські та китайські чиновники розробили плани постачання безпілотників у Росію за фальшивими товаросупровідними документами, які маркують обладнання як запасні частини для цивільної авіації", - ідеться в повідомленні.

Західна підтримка України при цьому триває і має вирішальне значення для того, щоб дозволити Україні повернути собі ініціативу і відновити послідовні контрнаступальні операції в найближчому майбутньому, наголошується у зведенні.