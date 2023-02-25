Події

09:38 25.02.2023

Окупанти в п'ятницю обстріляли дві ОТГ Миколаївської області, постраждалих немає - голова обладміністрації

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Окупанти в п'ятницю обстріляли дві ОТГ Миколаївської області, постраждалих немає - голова обладміністрації

Російські окупанти обстріляли в п'ятницю о 7:30 із реактивних систем залпового вогню один із населених пунктів Куцурубської об'єднаної територіальної громади Миколаївського району.

"Влучення зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає", - написав у телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у суботу, пославшись на інформацію районних військових адміністрацій.

Також 24 лютого о 10:35, 13:57, 16:40 окупанти завдавали мінометних ударів по акваторії Очаківської ОТГ Миколаївського району. Голова обладміністрації повідомив, що там постраждалих також не було.

"У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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