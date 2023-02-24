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20:46 24.02.2023

Екскерівник "Укртатнафти" не зміг знайти 200 млн грн застави і взятий під варту

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Екскерівник "Укртатнафти" не зміг знайти 200 млн грн застави і взятий під варту

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків колишнім менеджментом ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ).

"Раніше екскерівнику "Укртатнафти" було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже у 200 млн грн. Але гроші внесено не було, тому суд за клопотанням детектива, погодженим із прокурором, змінив запобіжний захід на тримання під вартою строком на один місяць", - ідеться в повідомленні Бюро економічної безпеки в п'ятницю.

У межах кримінальних проваджень документуються вісім епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Як повідомлялося, на початку лютого 2023 року детективи БЕБ за підсумками слідчих дій та обшуків повідомили про підозру виконувачу обов'язків експершому заступнику голови правління "Укртатнафти" за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.

Слідством встановлено, що посадові особи підприємства в січні 2022 року задекларували до сплати нафтопереробним підприємством акцизний податок зі строком сплати 2 березня 2022 року. Однак умисно не перерахували 605,9 млн грн податку до державного бюджету.

На той час виконувачем обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" був Руслан Ляпка.

 

 

 

Теги: #укртатнафта #арешт

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