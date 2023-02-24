Китай заперечує можливість постачання РФ безпілотників

Китай не здійснює продаж зброї в зони конфліктів і використовує "відповідальний підхід" до військового експорту, заявляють у міністерстві закордонних справ Китаю.

"Китай завжди виважено і відповідально підходив до військового експорту і не продає зброю зонам конфлікту або сторонам, що воюють", - заявив речник МЗС Ван Веньбінь у п'ятницю на щоденному брифінгу, повідомляє CNN.

"Я знаю, що нещодавно стосовно китайської сторони щодо цього було багато дезінформації, і намірів, які стоять за цим, варто побоюватися", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо інформації видання Der Spiegel про те, що Китай і Росія ведуть переговори про продаж 100 ударних безпілотників.