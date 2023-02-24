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18:56 24.02.2023

Зеленський: Для нас важливо не допустити постачання китайської зброї до Росії

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Зеленський: Для нас важливо не допустити постачання китайської зброї до Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить все можливе для недопущення постачання китайської зброї до РФ.

"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це означає на нашому боці. Скажу вам чесно, і для мене це важливо: я дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю до РФ. Для мене це дуже важливо. Пункт номер один", - сказав Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" у п'ятницю.

Глава держави наголосив, що робить все можливе для недопущення постачання китайського озброєння країні-агресору.

"І це, якщо чесно, ризик, що буде третя світова", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що на його думку, "суб'єктом, ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути лише та держава, на території якої триває війна".

Теги: #рф #китай #зброя

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