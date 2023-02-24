Події

18:23 24.02.2023

Війна показала слабкість міжнародних інституцій - Зеленський

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Війна показала слабкість міжнародних інституцій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна РФ проти України показала слабкість міжнародних інституцій.

"Знаєте, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? "У нас не той мандат". Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не універсальна організація. Але, втім, поламали в якийсь момент - ООН на чолі з Гутеррешем, я йому дуже вдячний... і разом із турками працювали та зробили цей коридор. І все-таки наше зерно поїхало", - сказав Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" у п'ятницю.

Президент наголосив, що війна демонструє слабкі місця не лише в Україні, а і в ЄС, і на континенті загалом, і в міжнародних інституціях.

"Інша інфраструктура безпеки точно прийде з перемогою в цій війні", - заявив він.

Теги: #війна #інституції

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