Право на бронювання від мобілізації в IT-секторі мають не лише резиденти "Дія.City" - заступник міністра

IT-компанії без статусу резидента "Дія.City" також можуть претендувати на бронювання до 50% їхніх працівників від мобілізації, Міністерство цифрової трансформації готує наказ з описанням відповідних критеріїв, повідомив заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас готується наказ про те, яким критеріям має відповідати підприємство, щоб мати статус стратегічного саме для Мінцифри, при цьому два інші критерії потрібно буде "добрати" з Порядку (затверджено січневою постановою Кабміну №76). Це стосуватиметься не лише IT, а й телекомунікаційної галузі, інтернет-провайдерів", - сказав Борняков.

Він висловив сподівання, що наказ з'явиться найближчим часом, і "тоді бронюванням, згідно з новим порядком, зможуть скористатися ще більше підприємств".

Як повідомлялося, новий порядок вимагає від підприємства відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, щоб претендувати на бронювання до 50% своїх співробітників. Одним із семи критеріїв є резидентство в "Дія.City", ще одним - критична важливість для галузі або тергромади, що визначається міністерством або іншими органами влади.

Серед інших критеріїв: загальна сума сплачених податків та інших зборів - від EUR1,5 млн, сума надходжень в інвалюті - еквівалент EUR32 млн, стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно з постановою Кабінету Міністрів №83 від 2015 року, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, зарплата не менша за середню зарплату в регіоні за IV кв.-2021.

"Якщо підприємство не є резидентом, воно також може скористатися нормами порядку бронювання і бути визнаним критичним. Є процедура: потрібно надіслати листа й визначені додатки, які підтверджують відповідність обраним підприємством вимогам, на електронну пошту hello@thedigital.gov.ua, звідки він потрапляє у нашу систему, і відповідні спеціалісти розглянуть звернення та дадуть відповідь", - уточнив Борняков.

Водночас, за його словами, резидентство в "Дія.City" як одна з передумов для бронювання збільшило інтерес до отримання цього статусу.

В IT-галузі, як і в інших, є проблема з продовженням чинного бронювання, терміни якого спливають.

"Але, наскільки я знаю, всі документи, які подано, вже розглядаються. Немає такого, що процедури немає і всі чекають", - наголосив заступник міністра.

За його словами, Мінцифри не втручається в питання мобілізації, але готове розглянути відповідно до закону заявки компаній, які вважають, що ситуація з працівниками в неї критична.

Борняков також пояснив, що IT-компанії зберігають робочі місця за штатними співробітниками, які пішли на фронт. При цьому вони не зобов'язані цього робити, якщо співробітник є ФОП або працює за Gig-контрактом.