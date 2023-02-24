Події

13:38 24.02.2023

Зеленський і Моравецький відвідали військовий госпіталь у Києві

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали у п'ятницю в Києві військовий госпіталь.

"Сьогодні у Києві – прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ми разом відвідали українських воїнів, які проходять лікування після поранень в одному з київських госпіталів. Дякую вам за самовідданий захист України! Одужуйте якнайшвидше! І велика вдячність усім медичним працівникам, які в режимі 24/7 лікують, рятують, зберігають життя наших людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Теги: #шпиталь #зеленський #моравецький

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