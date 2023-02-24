Зеленський і Моравецький відвідали військовий госпіталь у Києві

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали у п'ятницю в Києві військовий госпіталь.

"Сьогодні у Києві – прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ми разом відвідали українських воїнів, які проходять лікування після поранень в одному з київських госпіталів. Дякую вам за самовідданий захист України! Одужуйте якнайшвидше! І велика вдячність усім медичним працівникам, які в режимі 24/7 лікують, рятують, зберігають життя наших людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі.