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12:40 24.02.2023

Столтенберг: Ми бачимо ознаки того, що Китай може планувати постачання зброї Росії - цього не повинно статися

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Столтенберг: Ми бачимо ознаки того, що Китай може планувати постачання зброї Росії - цього не повинно статися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що є ознаки можливого планування Китаєм поставити Росії для ведення війни з Україною смертельну зброю. Це не повинно статися.

"Ми пильно моніторимо, що робить Китай. І ми бачили ознаки того, що вони можуть розглядати планування поставити смертельну допомогу Росії. Це буде дуже великою помилкою, це дуже серйозно, тому ООН і всі союзники передали меседж, що це не повинно статися", - сказав він у п'ятницю в Таллінні на спільній пресконференції з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Водночас генсек констатував, що станом на сьогодні альянс "не бачив жодних поставок смертельної допомоги". Столтенберг знову закликав Пекін не постачати РФ військову допомогу, оскільки "це буде підтримкою незаконної агресивної війни, порушення Хартії ООН". "Китай - член Ради безпеки ООН, і він має особливу відповідальність щодо захисту Хартію ООН. А це - війна агресії, яка порушує цю Хартію", - сказав Столтенберг.

На прохання журналістів генсек НАТО також звернувся до Москви: "Президент Путін розпочав цю війну, президент Путін може завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська. Якщо він цього не зробить, ми стоятимемо поруч з Україною стільки, скільки знадобиться, так довго, скільки це буде потрібно. Союзники надають Україні безпрецедентну допомогу, тому що для України буде трагедією, якщо президент Путін виграє, але це буде небезпечно для всіх нас. Тому в наших власних інтересах безпеки гарантувати, що Україна переможе".

Зі свого боку президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Україна бореться не тільки за свою незалежність і територіальну цілісність, а й за універсальні цінності. Це цінності миру, повага до міжнародного права, повага до Хартії ООН. Тому Україна бореться не тільки за свою незалежність, а й за нашу. Ми будемо стояти з Україною так довго, скільки це знадобиться. Ми продемонстрували єдність і прихильність за ці останні 12 місяців. І президент Путін може не сумніватися, що наші єдність і прихильність стояти з Україною будуть подвоєні".

Теги: #нато #китай #столтенберг

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