Окупанти продовжують атаки в районі Бахмута, Авдіївки, Сватового та Кремінної - ISW

Російські окупаційні війська в четвер здійснили наземні атаки в районі Сватового і Кремінної Луганської області, а також продовжували наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька, навколо Бахмута і на заході Донецької області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 лютого.

Як зазначено у зведенні, ватажок приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин заявив, що Міністерство оборони РФ повністю виконало запит ПВК на артилерійські боєприпаси після його підтримки в російському інформаційному просторі.

"Надання "Вагнеру" боєприпасів також вказує на те, що Міноборони Росії продовжує стикатися з серйозним опором під час спроб підпорядкувати собі та інтегрувати нерегулярні сили у свою структуру, незважаючи на їхню залежність від Міноборони Росії. Однак також можливо, що Кремль або Міноборони чинили тиск на Пригожина, щоб він зробив цю заяву, щоб розрядити створену ним інформаційну кризу", - зазначають в ISW.

Як наголошується у зведенні, російські чиновники продовжують пропонувати додаткові, але при цьому недостатні пільги для підтримання російських військовослужбовців і виробників оборонної продукції.

Крім того, російська влада заявила в четвер, що достроково завершила ремонт прольотів пошкодженого вибухами автомобільного мосту через Керченську протоку.