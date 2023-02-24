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10:21 24.02.2023

РФ готує операції під чужим прапором на кордоні Чернігівської області та в Молдові - ISW

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РФ готує операції під чужим прапором на кордоні Чернігівської області та в Молдові - ISW

Російські окупанти створюють умови для операцій під чужим прапором на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 лютого.

"Українське оперативне командування "Північ" заявило, що українська розвідка вже зафіксувала російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків й особовим складом, одягненим у форму, що нагадує ту, яку носять українські військові, в райони поблизу кордону з Чернігівською областю. Командування заявило, що метою цих операцій під неправдивим прапором буде звинувачення українських сил у порушенні територіальної цілісності незазначеної країни, що, найімовірніше, стосується Білорусі", - йдеться у зведенні.

В ISW також зазначили, що Кремль може готувати атаки під чужим прапором, щоб примусити Білорусь до війни після заяви Олександра Лукашенка про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України.

"Міністерство оборони Білорусі також заявило 21 лютого, що білоруські сили спостерігали нарощування українських сил біля своїх кордонів. ISW, як і раніше, вважає, що напад Білорусі або Росії на північні регіони України малоймовірний, але Росія прагне змусити Лукашенка до дій або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва. Така операція під чужим прапором також може бути спрямована на те, щоб зафіксувати українські сили на північному кордоні, щоб послабити оборону України на сході України й підготуватися до контрнаступальних операцій", - зазначають аналітики.

Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї (Молдова), йдеться в повідомленні.

"Міністерство оборони Росії заявило 23 лютого, що українські сили планують найближчим часом провести збройну провокацію проти Придністров'я. Міноборони заявило, що українські сили переодягнуться російськими військовослужбовцями і проведуть нібито російський наступ із позицій у Придністров'ї. Уряд Молдови спростував звинувачення Міноборони Росії. Міністерство оборони, ймовірно, прагнуло створити цей неправдивий наратив, щоб спотворити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України", - зазначають в ISW.

Аналітики вважають, що поширення Міноборони РФ цієї неправдивої версії не вказує на те, що РФ має намір атакувати Молдову, на що вона не має військового потенціалу, хоча воно і вказує на ескалацію її безперервних спроб підриву молдовської держави.

 

Теги: #війна #isw

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