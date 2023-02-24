Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 927 поранено - Офіс генпрокурора

За рік повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали 1388 дітей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 927 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Крім того, через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ протягом року пошкоджено 3126 навчальних закладів. 438 із них зруйновані повністю.