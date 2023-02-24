Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області за добу

За минулу добу ворог 73 рази обстрілював населені пункти Херсонської області, одна людина загинула, ще троє дістали поранення, повідомили в ОВА.

"Російські окупанти 73 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Стріляли з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП і БПЛА", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Зокрема, Херсон армія Росії обстріляла 7 разів. Ворожі снаряди влучили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

"Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 1 людина загинула, 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - уточнили в ОВА.