За добу ЗС України знищили 970 окупантів, 13 танків, 11 артсистем, 3 одиниці РСЗВ і 4 БПЛА

За минулу добу ЗСУ знищили 970 окупантів, 13 танків, 7 броньованих машин, 11 артсистем, по 3 одиниці РСЗВ і ППО, 4 БПЛА і 10 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 146820 (+970) осіб ліквідовано, танків - 3363 (+13) од, бойових броньованих машин - 6600 (+7) од, артилерійських систем - 2363 (+11) од, РСЗВ - 474 (+3) од, засоби ППО - 247 (+3) од, літаків - 299 (+0) од, гелікоптерів - 287 (+0) од, гелікоптерів - 287 (+0) од, вертольотів - 287 (+0), гелікоптерів - 287 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од, спеціальна техніка - 229 (+1)", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці.

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