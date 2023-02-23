Події

21:21 23.02.2023

Зеленський зустрівся з делегацією парламентської мережі "Об'єднані для України"

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Зеленський зустрівся з делегацією парламентської мережі "Об'єднані для України"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту, повідомляється на сайті глави держави у четвер.

"Дякую за ваш візит. Він є важливим сигналом підтримки. Ми раді, що у нас є такі чудові партнери, які допомагають нашій країні не втратити незалежність та життя наших людей. Адже люди – це наш найбільший пріоритет", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив на важливості збройної, дипломатичної, санкційної підтримки з боку європейської спільноти, а також подякував за прийняті рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Окремо він наголосив на історичному рішенні про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС та підтримки майбутнього членства нашої країни в Євросоюзі. "Це мотивує українців жити, а Збройні сили України – відстоювати територіальну цілісність держави на полі бою", – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні в Україні є надзвичайно велика підтримка членства в ЄС та НАТО, чому немає альтернативи.

Глава держави наголосив, що після війни Україна потребує надійних гарантій безпеки та неповторення подібної агресії. У цьому зв'язку, за словами Зеленського, дуже важливо, щоб якнайбільше держав світу підтримали українську формулу миру.

 

 

Теги: #парламент #президент #єс #делегація

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