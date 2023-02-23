Події

21:05 23.02.2023

"Укргідроенерго" втратило з початку війни з Росією 1500 МВт потужності

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ПрАТ "Укргідроенерго" з моменту вторгнення російських окупаційних військ в Україну втратило 1500 МВт генеруючої потужності, повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота в інтерв'ю, оприлюдненому на сайті ПрАТ у четвер.

"Маю сказати, що на сьогодні загальні втрати встановленої потужності компанії становлять майже 1500 МВт", - констатував він.

Як пояснив очільник "Укргідроенерго", це призвело до відчутного зменшення участі гідроелектростанцій у покритті пікової частини добового графіка потужності Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України, а також обмеження можливостей регулювання частоти та потужності.

При цьому перші понад 340 МВт наявної потужності компанія втратила вже в перші дні повномасштабного вторгнення, після окупації російськими агресорами Каховської ГЕС.

"Після серії масованих ракетних ударів по наших об'єктах, які ворог завдавав, починаючи з жовтня 2022 року, ми зазнали значно більших втрат", - зазначив Сирота.

За його словами, остаточний розмір отриманого фінансового збитку "Укргідроенерго" зможе підрахувати після деокупації об'єктів і проведення відповідного аудиту, проте вже зараз можна з упевненістю говорити, що йдеться про десятки мільярдів гривень.

"Компанія вже подала позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації щодо компенсації збитків, нанесених унаслідок неспровокованої воєнної агресії", - нагадав гендиректор.

Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" у вересні 2022 року подало позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації з вимогою компенсації збитків, завданих унаслідок неспровокованої воєнної агресії.

"Загальна сума заявлених збитків, завданих активам товариства - Каховській ГЕС і недобудованій ВЕС на о. Зміїний, за незалежною експертною оцінкою становить майже 17 млрд грн", - повідомили в компанії.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра і Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 6208,3 МВт.

Теги: #війна #втрати #потужність #укргідроенерго

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