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20:42 23.02.2023

Єрмак анонсував проведення у Києві санкційного форуму

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Єрмак анонсував проведення у Києві санкційного форуму

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував проведення у Києві санкційного форуму, присвяченого вдосконаленню санкційної політики проти РФ.

"У рамках цього заходу ми продовжимо працювати над удосконаленням обмежувальних механізмів проти терористичної держави, яка кинула виклик усьому світовому співтовариству. Запрошую вас приєднатися до його роботи", - сказав Єрмак під час виступу в онлайн-режимі на засіданні Форуму санкційних координаторів (Sanctions Coordinators Forum), який проходить у Брюсселі, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він також наголосив на необхідності й надалі позбавляти РФ можливостей продовжувати агресивну війну проти України. Він переконаний, що загальна політика економічного тиску на Росію дає результати.

"Санкції – дієвий інструмент у протистоянні з країною-агресором. Вони позбавляють Росію грошей для продовження війни та послаблюють її військову міць", – зазначив Єрмак.

Він подякував усім партнерам за роботу на санкційному треку протягом останнього року. За його словами, спільні зусилля дозволили скоротити нафтогазові доходи Росії та значно послабити її військово-промисловий потенціал. Окремо керівник Офісу президента наголосив на ініціативах, пов'язаних із санкціями проти російських пропагандистів.

Водночас Єрмак зазначив, що ефективність санкцій залежить від синхронності, системності, рішучості та креативності за її впровадження та реалізації. Крім того, потенціал окремих санкційних механізмів не вичерпаний, і ці механізми потребують додаткових зусиль щодо імплементації.

Він висловив переконання, що подальші санкції мають торкнутися Росатому, оскільки ця компанія безпосередньо причетна до актів агресії та шантажу. Також потрібно позбавити РФ доходів від торгівлі алмазами.

"Росія активно працює над уникненням ізоляції. Держава-терорист переорієнтує своїх виробників на нові ринки збуту. Зміна логістичних маршрутів. Залучає треті країни як посередників для забезпечення торгівельних операцій", – зазначив він.

Єрмак також розповів, що Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола працює над новими форматами моніторингу дотримання санкцій та новим планом посилення санкційних обмежень щодо Росії.

 

 

Теги: #форум #київ #санкції

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