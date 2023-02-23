"Укрзалізниця" дещо знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору"

Щодобовий обсяг експортних перевезень зерна залізницею за останній тиждень знизився в середньому на 2-3 тис. тонн на добу – до 108 тис тонн/добу через штучні затримки в оформленні суден представниками РФ у складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі у Стамбулі та зниження ефективності роботи "зернового коридору", повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку у четвер.

"Якщо порівнювати поточні середньодобові показники з показниками тижневої давності, то можна констатувати незначне зменшення середньодобового обсягу перевезення зерна в експортному напрямку: сьогодні ми веземо в середньому 108 тис. тонн на добу, тоді як тиждень тому – 110 тис. тонн, головним чином, через зниження обсягів перевезень у бік морських портів", - сказав Ткачов.

При цьому, за його словами, обсяги перевезення зерна у напрямку сухопутних залізничних переходів зросли в середньому на 1 тис. тонн на добу – майже до 34 тис. тонн/добу.

Загалом у лютому (дані на 22 лютого) року УЗ вже перевезла в експортному сполученні 2,37 млн т зерна.

Раніше заступник міністра відновлення Юрій Васьков у прямому ефірі Aljazeera English заявив, що з жовтня ефективність "зернового коридору" не перевищує 40% наявних експортних потужностей.

Україна 15 лютого випустила заяву, в якій закликала міжнародну спільноту, зокрема ООН і Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок у її роботі та розблокування торговельного судноплавства в українські порти Чорного моря.

Українська сторона зазначає, що представники РФ у складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, що прямують через протоку Босфор в/з українських портів. Щодня із запланованих 10 інспекцій зазвичай відбувається менше половини. В результаті, лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства, а черга з суден, що чекають на інспекцію, в Босфорі перевищила 140 одиниць.

Представники України зазначили, що Росія користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів: обсяг перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року.