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19:28 23.02.2023

Генасамблея ООН проголосує за проєкт резолюції, який вимагає негайного виведення російських військ із території України

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Генасамблея ООН проголосує за проєкт резолюції, який вимагає негайного виведення російських військ із території України

Генеральна асамблея ООН, як очікують, у четвер проголосує за резолюцію "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", проєкт якої внесено 57 країнами, включно з Україною.

Згідно з проєктом, Генасамблея "знову заявляє свою вимогу, щоб Російська Федерація негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах, і закликає до припинення бойових дій".

У проєкті також міститься заклик до "негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України та будь-яких навмисних нападів на цивільні об'єкти, включно з житловими будинками, школами та лікарнями".

Генасамблея, ідеться в проєкті, "особливо наголошує на необхідності забезпечити притягнення до відповідальності за скоєні на території України найсерйозніші злочини за міжнародним правом шляхом проведення належного, справедливого та незалежного розслідування і здійснення судового переслідування на національному чи міжнародному рівні та забезпечити відновлення справедливості для всіх жертв і запобігання майбутнім злочинам".

Генасамблея, ідеться в проєкті, також "підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами".

Згідно з текстом проєкту, Генасамблея "наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй; із задоволенням відзначає та рішуче підтримує зусилля генерального секретаря та держав-членів зі сприяння встановленню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту, включно із принципами суверенної рівності і територіальної цілісності держав; закликає держави-члени та міжнародні організації подвоїти підтримку дипломатичних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту".

До цього проєкту Республіка Білорусь запропонувала поправки, які, зокрема, замінюють слова "агресії Російської Федерації проти України, включно з триваючими нападами на об'єкти критично важливої інфраструктури на всій території України" на слова "воєнних дій в Україні".

Білорусь також пропонує повністю виключити заклик до Росії про виведення її військ з території України, закликати держави "враховувати корінні причини конфлікту в Україні та навколо неї, включно із законними побоюваннями держав-членів щодо безпеки".

Востаннє Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про дотримання територіальної цілісності України, в якій також засуджується спроба РФ анексувати тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, в жовтні 2022 року.

За неї проголосували 143 із 193 учасників, утрималися 35 країн, проти проголосували п'ять (Білорусь, КНДР, Нікарагуа, Росія і Сирія).

Теги: #оон #резолюція #генасамблея #проєкт

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