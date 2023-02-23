Події

19:02 23.02.2023

Жителів окупованого Маріуполя змушують будувати оборонні позиції за пайки, а у Мелітополі дітей набирають у "юнармійці"

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Жителів окупованого Маріуполя змушують будувати оборонні позиції за пайки, а у Мелітополі дітей набирають у "юнармійці"

Російські окупанти планують записати дітей з окупованого м.Мелітополь Запорізької області до російської військово-патріотичної мілітаризованої організації "Юнармія", повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

"У місцевій школі для дітей з усього міста нібито на "добровільній основі" планується складання присяги "юнармійців". Також, на базі зазначеного навчального закладу планується сформувати так званий "всеросійський корпус рятувальників", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що у сусідньому м. Маріуполь Луганської області окупанти залучають місцевих мешканців до будівництва оборонних споруд за продовольчі пайки.

"Окупанти викликаючи гуманітарну кризу в окупованому Маріуполі, схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо цього міста. Оплату зазначеної трудової діяльності не визначено. Більшість людей отримують лише продовольчі набори", - розповіли у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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