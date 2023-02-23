Події

17:02 23.02.2023

Кулеба поділився з головою Генасамблеї ООН позицією щодо нелегітимності присутності РФ у Радбезі ООН

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою Генеральної Асамблеї ООН Чабою Кьорьоші українську Формулу миру, Чорноморську зернову ініціативу і присутність РФ у Радбезі ООН.

"Я зустрівся з головою Генеральної Асамблеї ООН Чабою Кьорьоші, щоб обговорити зусилля з припинення російської агресії. Ми зосередилися на Формулі миру України та необхідності захищати Чорноморську зернову ініціативу. Я також детально поділився позицією України щодо нелегітимності присутності Росії в Раді Безпеки ООН", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну Асамблею ООН підтримати Формулу миру, голосування за яку заплановано на 23 лютого.

Теги: #оон #кулеба

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