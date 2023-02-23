Кулеба поділився з головою Генасамблеї ООН позицією щодо нелегітимності присутності РФ у Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою Генеральної Асамблеї ООН Чабою Кьорьоші українську Формулу миру, Чорноморську зернову ініціативу і присутність РФ у Радбезі ООН.

"Я зустрівся з головою Генеральної Асамблеї ООН Чабою Кьорьоші, щоб обговорити зусилля з припинення російської агресії. Ми зосередилися на Формулі миру України та необхідності захищати Чорноморську зернову ініціативу. Я також детально поділився позицією України щодо нелегітимності присутності Росії в Раді Безпеки ООН", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну Асамблею ООН підтримати Формулу миру, голосування за яку заплановано на 23 лютого.