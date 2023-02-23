Події

16:12 23.02.2023

Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр

1 хв читати
Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр

Президент України Володимир Зеленський отримав запевнення від прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в постачанні танків Leopard.

"Я отримав запевнення, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Українські військові вже навчаються в Іспанії управлінню цими танками", - сказав Зеленський у четвер на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії.

Санчес, зі свого боку, підтвердив, що "Іспанія надасть шість танків Leopard А4". "У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10", - сказав він. "Цю допомогу ми надамо якнайшвидше", - зазначив він.

"Я подякував Іспанії за суттєву оборонну підтримку, зокрема постачання систем ППО, що посилить можливості захистити небо. Ви справді допомагаєте врятувати життя українців", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #танки #іспанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 23.02.2023
Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

Іспанія навчить українських лікарів методів сучасного протезування - прем'єр

13:32 23.02.2023
Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 для розмінування, про готовність відправити танки Києву також заявила Швеція

Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 для розмінування, про готовність відправити танки Києву також заявила Швеція

08:30 23.02.2023
До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

21:04 22.02.2023
Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

17:29 22.02.2023
Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії трофейні російські танки - Резніков

Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії трофейні російські танки - Резніков

17:25 22.02.2023
Фінляндія в четвер ухвалить рішення про відправлення в Україну "Леопардів"

Фінляндія в четвер ухвалить рішення про відправлення в Україну "Леопардів"

14:47 22.02.2023
В Іспанії ремонтують призначені Україні шість танків Leopard 2

В Іспанії ремонтують призначені Україні шість танків Leopard 2

13:27 21.02.2023
Танки Abrams можуть бути передані із наявних запасів США - ЗМІ

Танки Abrams можуть бути передані із наявних запасів США - ЗМІ

20:06 20.02.2023
ЗС України сформують 2 танкові батальйони з Leopard-2 і 6-7 батальйонів із Leopard-1

ЗС України сформують 2 танкові батальйони з Leopard-2 і 6-7 батальйонів із Leopard-1

21:28 15.02.2023
Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2

Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Рада звільнила 11-ті класи від підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі НМТ - Шкарлет

РФ завдала майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Жителів прикордоння Чернігівської та Сумської областей просять зберігати інформаційну тишу

Прем'єр-міністр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь - ОВА

Зеленський: Те, що Китай почав говорити про Україну, - дуже непогано

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Київ вважає інсинуаціями заяви Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

У Києві проводяться планові навчання з ведення оборонної операції - Київська ДВА

Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

П'ять населених пунктів Миколаївщини залишаються знеструмленими через бойові дії - обленерго

Стратегію формування кадрового резерву для реінтеграції Криму буде презентовано до середини березня - Верещук

БЕБ повідомило про хакерську атаку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА