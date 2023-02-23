Кремль готує населення РФ до затяжного конфлікту - Генштаб ЗСУ

Кремль готує населення країни до тривалого конфлікту в Україні, водночас у суспільстві РФ зростає занепокоєння про майбутнє країни, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Кремль готує населення до затяжного конфлікту. На тлі відвертої невизначеності в заявах керівництва РФ, зростання економічної кризи та очікування чергової хвилі мобілізації в суспільстві зростає занепокоєння щодо майбутнього РФ і поширюються думки про невиправданість цілей "спеціальної військової операції" щодо ціни, яку доведеться за це заплатити", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

У Генштабі також зазначили, що хоча керівництво Кремля стверджує, що цілі так званої "СВО" не змінилися, вони не дають відповіді, як цих цілей буде досягнуто.