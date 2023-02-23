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09:32 23.02.2023

Шмигаль закликав голів ОВА якнайшвидше підготувати проєкти відновлення

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Шмигаль закликав голів ОВА якнайшвидше підготувати проєкти відновлення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав голів обласних військових адміністрацій якнайшвидше підготувати проєкти відновлення регіонів.

"Сьогодні уряд перебуває в постійній комунікації з місцевою владою. На щотижневій основі відбуваються наради з ОВА. У топі питань - відновлення. Уряд створив відповідне агентство. Його очільник зараз формує пакет документів для початку відновлення одразу ж після ухвалення відповідного законопроєкту", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Прем'єр зазначив, що у державному бюджеті створено відповідний фонд відновлення України від наслідків російської агресії, у якому наразі 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.

Зазначається, що для швидкого відновлення виділено п'ять пріоритетів, зокрема енергетика, на яку США виділили додатково $0,8 млрд.

Серед інших пріоритетів: відновлення пошкодженого житла, критична інфраструктура, розмінування та економічне відновлення.

"Прем’єр-міністр звернувся до голів ОВА із закликом якнайшвидше підготувати проєктну документацію за всіма п’ятьма напрямами, щоб розпочати процес швидкого відновлення одразу після ухвалення відповідного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Теги: #відновлення #шмигаль #ова

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