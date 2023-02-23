Події

07:17 23.02.2023

Окупанти обстріляли шість громад Сумської області, є поранені та руйнування інфраструктури

1 хв читати
Окупанти обстріляли шість громад Сумської області, є поранені та руйнування інфраструктури

Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумської області, є поранені та руйнування інфраструктури, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Упродовж дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Новослобідської, Хотинської. Було зафіксовано понад 89 прильотів: 80 мінометних прильотів, 8 прильотів з артилерії та 1 за допомогою протитанкової керованої ракети", - йдеться в повідомленні.

Як сказано, о 13.30 з території Росії випущено протитанкову керовану ракету поблизу села Водолаги Хотінської громади. Внаслідок влучення в цивільний автомобіль "Газель" для розвезення хліба водій і пасажир отримали поранення. Їм було надано медичну допомогу.

По Есманьській громаді протягом дня росіяни били з мінометів – 40 прильотів. Внаслідок мінометного обстрілу об 11.05 пошкоджено дорогу, адмінбудівлю приватного підприємства та 2 житлові будинки у с. Сопич.

У Білопільській громаді з 09.48 здійснено мінометний обстріл села Рижівка − 3 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок. Обстріл села продовжився з 15.15 − 3 прильоти. Пошкоджень зазнали ще 3 приватні житлові будинки. Також 7 мін прилетіло по іншому населеному пункту громади.

Також ворог обстрілював територію Юнаківської громади із самохідної артилерійської установки – 8 прильотів.

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл після 12.00 - 3 прильоти, а в Новослобідській зафіксовано мінометні обстріли - загалом 22 прильоти.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 23.02.2023
За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожого обстрілу

За добу на Харківщині троє постраждалих у результаті ворожого обстрілу

07:48 23.02.2023
Ворог продовжує обстрілювати Очаківську громаду Миколаївської області

Ворог продовжує обстрілювати Очаківську громаду Миколаївської області

11:02 22.02.2023
Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, двох людей поранено - Синєгубов

Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, двох людей поранено - Синєгубов

10:40 22.02.2023
Окупанти завдають ударів по Харкову - Терехов

Окупанти завдають ударів по Харкову - Терехов

08:59 22.02.2023
Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, у Куп'янську поранено місцевого жителя

Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, у Куп'янську поранено місцевого жителя

08:44 22.02.2023
Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

08:08 22.02.2023
Минулої доби в результаті обстрілів загинула одна людина, одну поранено

Минулої доби в результаті обстрілів загинула одна людина, одну поранено

07:41 22.02.2023
Вранці ворог обстріляв Марганецьку громаду

Вранці ворог обстріляв Марганецьку громаду

02:02 22.02.2023
У вівторок окупанти обстріляли 5 громад – Сумська ОВА

У вівторок окупанти обстріляли 5 громад – Сумська ОВА

14:07 21.02.2023
Окупанти обстріляли Очаків, поранено місцевого жителя – поліція

Окупанти обстріляли Очаків, поранено місцевого жителя – поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

ОСТАННЄ

Ізраїльська армія завдає ударів по сектору Гази у відповідь на ракетні пуски

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Американська EQT передала АТ "Укргазвидобування" обладнання для відновлення видобутку вуглеводнів

На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували близько 400 плит злітно-посадкової смуги

У Запоріжжі 23 лютого відновлять роботу міськелектротранспорту

Деякі підрозділи окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром

ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

23 лютого: Цей день в Україні та в світі

Швейцарія готує пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на понад $150 мільйонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА