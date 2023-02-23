Окупанти обстріляли шість громад Сумської області, є поранені та руйнування інфраструктури

Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумської області, є поранені та руйнування інфраструктури, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Упродовж дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Новослобідської, Хотинської. Було зафіксовано понад 89 прильотів: 80 мінометних прильотів, 8 прильотів з артилерії та 1 за допомогою протитанкової керованої ракети", - йдеться в повідомленні.

Як сказано, о 13.30 з території Росії випущено протитанкову керовану ракету поблизу села Водолаги Хотінської громади. Внаслідок влучення в цивільний автомобіль "Газель" для розвезення хліба водій і пасажир отримали поранення. Їм було надано медичну допомогу.

По Есманьській громаді протягом дня росіяни били з мінометів – 40 прильотів. Внаслідок мінометного обстрілу об 11.05 пошкоджено дорогу, адмінбудівлю приватного підприємства та 2 житлові будинки у с. Сопич.

У Білопільській громаді з 09.48 здійснено мінометний обстріл села Рижівка − 3 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок. Обстріл села продовжився з 15.15 − 3 прильоти. Пошкоджень зазнали ще 3 приватні житлові будинки. Також 7 мін прилетіло по іншому населеному пункту громади.

Також ворог обстрілював територію Юнаківської громади із самохідної артилерійської установки – 8 прильотів.

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл після 12.00 - 3 прильоти, а в Новослобідській зафіксовано мінометні обстріли - загалом 22 прильоти.