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23:49 22.02.2023

Раді пропонують визначити мінімальний термін військової підготовки мобілізованих

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Народний депутат Георгій Мазурашу (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді визначити мінімальний термін військової підготовки мобілізованих.

Відповідний законопроект №9050 зареєстровано у парламенті 22 лютого.

Автор законодавчої ініціативи пропонує внести зміни до статті 39 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", щоб передбачити додаткові механізми захисту прав мобілізованих, які не мають жодного досвіду військової служби або давно служили в армії і, відповідно, потребують оновлення знань та навичок, насамперед чим розпочати виконання бойових завдань.

Відповідно до законопроекту, мобілізовані, які не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідним військово-обліковим фахом, можуть бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш як тримісячної підготовки (або скоріше – за добровільною письмовою згодою мобілізованого) ).

У той же час мобілізовані, які протягом останніх п'яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за фахом, можуть бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше одного місяця підготовки.

Теги: #законопроект #рада #україна #мобілізовані

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