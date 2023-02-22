Події

21:51 22.02.2023

"Уктрансбезпека" відкриває правоохоронцям доступ до системи перетину кордону "Шлях"

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Детективи Держбюро розслідувань, Служби безпеки України, Нацполіції та інші правоохоронні органи отримають доступ до системи подання заявок на перетин кордону "Шлях", адміністратором якого виступає "Укртрансбезпека", протягом найближчих десяти днів, повідомило Мінвідновлення у фейсбуці.

Відомство зазначило, що наразі "Укртрансбезпека" надає інформацію щодо заявок виключно на запит від правоохоронних органів, а відкриття доступу скоротить обробку даних для правоохоронців з кількох днів до кількох хвилин.

Уточнюється, що з квітня 2022 року було отримано 218 запитів щодо громадян призовного віку, щодо них було надано інформацію.

"Зараз ми даємо інструменти правоохоронцям, які можуть все дивитися онлайн… Ми маємо чіткий план, і ми викорінюватимемо людський фактор у кожній процедурі, - заявив голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський в ефірі національного марафону в середу.

У планах "Укртрансбезпеки" на 2023 рік також впровадження електронної системи актів, ухвал, протоколів, реєстрів штрафів, контроль надходжень до бюджету накладених штрафів "еІнспектор". Очікується, що за її допомогою надходження до бюджету збільшаться на 30%.

Також планується запровадити систему "еПасажир" – автоматизації процесів пасажирських перевезень, "еЧерга" – інструмент вирішення проблеми з живими чергами на пунктах пропуску, "еКонкурси" на маршрутах і відкритий сервіс перевірки адміністративних правопорушень, зафіксованих WIM-системами.

"Укртрансбезпека" зазначила, що у 2022 році 99,6% заявок на отримання ліцензій на перевезення було подано в електронній формі, тоді як у 2021 році 52% заявок подавалися у паперовому вигляді. Термін розгляду заявки скоротився з місяця до трьох днів. За весь минулий рік "Укрбезпека" видала понад 13 тис. ліцензій на різні види перевезень, що майже в п'ять разів більше, ніж у 2021 році. До бюджету надійшло 33,5 млн грн, що вп'ятеро перевищує показник попереднього року.

Як повідомлялося, з березня 2022 року у системі "Шлях" ліцензовані перевізники, органи влади різних рівнів, волонтери призовного віку можуть подати заявку на право перетину держкордону.

 

 

Теги: #доступ #шлях #правоохоронці

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