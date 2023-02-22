У Раді готують велику нараду з президентом та головами комітетів Європарламенту

У Верховній Раді готують велику нараду з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою, головами комітетів ЄП та керівниками комітетів українського парламенту для подальшої спільної роботи з 35 напрямів, пов'язаних із переговорами про повноцінне членство України в Євросоюзі, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

"У квітні, здається, готуємо велику нараду з президентом Європейського парламенту, а також із головами комітетів Європейського парламенту, щоб ми їх познайомили з керівниками наших комітетів, і щоб після цієї наради вони могли працювати за цими 35 напрямами (Євросоюз розпочне процес переговорів з Україною) про повноцінне членство, що стосуватиметься 35 напрямків, зокрема – адаптації законодавства України до норм ЄС – ІФ-У)", – сказав він в інтерв'ю національному телемарафону "Єдині новини #UA разом" у середу.