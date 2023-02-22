Події

21:04 22.02.2023

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

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Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибуде в Україну вранці поїздом, повідомляє іспанське видання "OK diario".

"Це буде друга поїздка Санчеса до України. Він уже був у країні у квітні минулого року. План поїздки, як підтвердили OK diario джерела, близькі до голови уряду, дуже схожий на той, який він використав тоді. Президент та його команда летять із Мадрида в польське місто Жешув на борту офіційного літака... Опинившись на польській землі, урядова делегація на наземному транспорті вирушить до українського кордону, очікується, що рано вночі Педро Санчес і команда, що супроводжує його, сядуть на нічний потяг, який доставить їх до столиці, куди вони прибудуть незадовго до восьмої ранку", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що плани поїздки ще нещодавно заперечувалися.

У Києві Санчес, як очікується, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. "Поки невідомо, чи зробить він під час перебування президента в Україні якусь заяву про двосторонню підтримку Зеленського Іспанією, як він це робив кілька місяців тому і як робили в кожний із своїх візитів інші міжнародні лідери, які зустрічалися із Зеленським у штаб-квартирі українського президента", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що щонайменше шість танків "Леопард" німецького виробництва буде відправлено в Україну з Іспанії на початку квітня цього року.

 

 

 

Теги: #україна #візит #премєр #іспанія

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