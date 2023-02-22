Стефанчук має намір зустрітися з конгресменами США і новим спікером Палати представників

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук планує зустрітися з конгресменами Сполучених Штатів Америки і спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

"Ми опрацьовуємо наразі візит і зустріч із конгресменами Сполучених Штатів Америки. І дуже б хотілося, щоб був організований уже перший візит до нового спікера. З попереднім спікером - пані Пелосі - у нас чудові відносини. Але спікер змінився - і для нас необхідно надалі продовжувати двопартійну і двопалатну підтримку України", - сказав Стефанчук в інтерв'ю національному телемарафону "Єдині новини #UAразом" у середу.

За його словами, "це дуже важливо, особливо в контексті нового бюджетного року". "І тому приїзд Байдена був дуже яскравим сигналом продовження величезної підтримки України", - сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук має намір відвідати в Чехії збори спікерів парламентів країн Європейського Союзу зі спікерами парламентів країн-кандидатів, узяти участь у засіданнях Великої сімки (G7) і Великої двадцятки (G20), що стосуються питань безпеки, а також у липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

"Україну чують тоді, коли Україна представлена (на міжнародних майданчиках - ІФ-У). І в цьому ми вже переконалися 150 разів. Тому що ми можемо виходити і чітко формулювати наші вимоги, наше бачення для того, щоб за нас цього не робив хтось інший", - наголосив Стефанчук.