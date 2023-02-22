Зеленський підтримав петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів, законопроєкт про це зареєстровано в Раді

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію з вимогою відновити декларування матеріальних статків посадовців і депутатів, а законопроєкт про відновлення електронних декларацій уже зареєстровано у Верховній Раді для його розгляду на дев'ятій сесії, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів. Хочу подякувати президенту за підтримку мого законопроєкту №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій. Напередодні на підтримку законопроєкту №8071 виступили посли G7", - написав Арахамія в телеграм-каналі в середу.

"Законопроєкт уже включено до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради. Створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення", - уточнив він.

Як відомо, у зв'язку з розв'язаною Росією повномасштабною війною з 24 лютого 2022 року в Україні закрили доступ до всіх публічних на той момент даних держслужбовців.

Петицію з вимогою відновити декларування матеріальних статків посадовців і депутатів було оприлюднено 30 січня 2023 року, протягом місяця вона набрала 25 тисяч підписів.