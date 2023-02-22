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18:08 22.02.2023

ЄС поки що не погодив нові санкції проти РФ, обговорення триватимуть у четвер - ЗМІ

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ЄС поки що не погодив нові санкції проти РФ, обговорення триватимуть у четвер - ЗМІ

Постпреди країн Євросоюзу в середу не досягли домовленостей щодо нового, десятого пакета санкцій щодо Росії, повідомляють європейські ЗМІ.

За їхніми даними, обговорення з цього питання триватиме в четвер.

Раніше цього тижня високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що нові санкції проти РФ затвердять до 24 лютого.

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорила десятий пакет санкцій щодо РФ у понеділок.

"Десятий пакет санкцій буде затверджено за письмовою процедурою до 24 лютого. Перешкоди, які залишаються, буде усунено. Таке зобов'язання всіх міністрів", - сказав Боррель.

Раніше повідомлялося, що цього тижня США та ЄС планують оголосити про нові санкції проти РФ. США та їхні союзники мають намір вжити заходів для забезпечення виконання вже запроваджених обмежень.

 

Теги: #рф #єс #санкції

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