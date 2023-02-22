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14:28 22.02.2023

Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

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Зеленський підписав закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення.

Як зазначено в картках відповідних законопроєктів №8360 і №8361-д, розміщених на сайті Верховної Ради, обидва документи були повернуті до парламенту з підписом глави держави 22 лютого.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі нагадав, що можливість пільгового імпорту стосуватиметься й експрес-відправлень.

"Закони набувають чинності з дня, що настає за днем їх опублікування. Тобто за пару днів уже запрацюють", - додав парламентарій.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 і №8361-д про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення. 13 лютого їх передали на підпис президенту.

Теги: #пільги #закони #безпілотники #коптери

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