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14:17 22.02.2023

381-го репресованого комуністичним режимом було реабілітовано в Україні у 2022 році - УІНП

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381-го репресованого комуністичним режимом було реабілітовано в Україні у 2022 році - УІНП

381 репресований комуністичним тоталітарним режимом був реабілітований в Україні у 2022 році, повідомили в Українському інституті національної пам'яті (УІНП).

"Невід'ємною частиною роботи інституту є робота з реабілітації репресованих комуністичним режимом. Так, Національна комісія з реабілітації виконує роботу з розгляду справ та ухвалення рішень щодо визнання осіб реабілітованими або визнання їх потерпілими від репресій", - сказав виконувач обов'язків голови УІНП Максим Ярмистий на пресконференції в середу.

Зокрема, у 2022 році Національна комісія розглянула 488 обґрунтованих пропозицій та підготовлених до них аналітичних матеріалів і за підсумками цих засідань: реабілітовано 381 особу; визнано постраждалими від репресій 58 осіб; встановлено, що особа вже була реабілітована та не потребує додаткової реабілітації щодо семи осіб; відмовлено у реабілітації через відсутність законних підстав двом особам; відмовлено у визнанні потерпілими від репресій через відсутність законних підстав двом особам.

Теги: #репресії #реабілітація #уінп

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