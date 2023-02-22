Передача літаків і далекобійної артилерії Україні неминуча, заявив американський конгресмен Ісса

Передача літаків та далекобійної артилерії Україні - неминуча, питання лише в тому, коли це станеться і в якій кількості, заявив американський конгресмен-республіканець Даррелл Ісса під час візиту до Києва.

"Передача літаків та далекобійної артилерії Україні – неминуча. Дебати ведуться лише про те, коли це станеться і в якій кількості. США та наші європейські партнери прагнуть, щоб ці літаки були в України для постійного забезпечення безпеки", - сказав він на спільному брифінгу конгресменів США у Києві ввечері.

Делегація Палати представників США, яка прибула в Україну на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом, запевнила у двопартійній підтримці України не лише з боку США, але й інших союзників з НАТО та ЄС.

Маккол заявив про "дуже продуктивну зустріч" із президентом Володимиром Зеленським про потреби України для перемоги над російською агресією.

"Зеленський надав делегації список озброєння, яке необхідно Україні, щоб перемогти. Насамперед необхідна далекобійна артилерія, відома як ATACMS, здатна дістати до Криму та знищувати місця запуску іранських дронів", - сказав конгресмен.

Також сторони обговорили питання винищувачів, зокрема F-16.

Делегація відвідала Бучу, щоб побачити місця воєнних злочинів РФ та порушень нею Женевських конвенцій.

Маккол запевнив, що російські воєнні злочини не залишаться безкарними і всіх злочинців буде притягнуто до відповідальності.

"Це злочини проти людства та злочини агресії", - наголосив він.