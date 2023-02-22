Події

07:07 22.02.2023

Кількість постраждалих під час нового землетрусу в Туреччині збільшилася до 562 людей

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Кількість постраждалих під час нового землетрусу в Туреччині збільшилася до 562 людей

Понад 500 людей постраждали у результаті чергового землетрусу, який стався ввечері в понеділок на кордоні Туреччини та Сирії, повідомив у ніч проти середи голова турецького МВС Сулейман Сойлу.

"Під час землетрусу з епіцентром у Хатаї шестеро людей загинули, ще 562 отримали поранення" - наводить його слова агентство "Анадолу".

Землетрус магнітудою 6,4 стався на півдні Туреччини у понеділок увечері.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих та 294 поранених.

Стихія обрушилася на райони, які вже сильно постраждали раніше в лютому.

Потужний землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч проти 6 лютого. Кількість жертв тоді перевищила 42 тис. осіб. Цей землетрус спричинив серйозні руйнування і жертви і в сусідній Сирії.

 

 

Теги: #туреччина #землетрус #постраждалі

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