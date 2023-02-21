Кулеба прибув до Гааги, провів зустріч із голландським колегою та взяв участь у слуханнях парламенту Нідерландів щодо підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув у вівторок до Гааги, Палати представників Генеральних Штатів Королівства Нідерланди, де взяв участь у засіданні комітету в закордонних справах.

"Сьогодні росіяни обстріляли транспортну зупинку та дитячий садок у Херсоні. Це не мало для них жодної військової мети. Єдина причина, чому Росія щодня обстрілює Херсон, - це акт помсти за спротив херсонців та деокупацію міста. Це терор проти мирних людей. Його можна зупинити лише силою, тому ми потребуємо подальшої підтримки Нідерландів", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Міністр наголосив на необхідності постачання Україні бойової авіації та якнайшвидшого початку навчання українських пілотів. Він також закликав депутатів продовжити підтримку України на шляху до членства в ЄС.

Кулеба висловив подяку прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте та своєму колегі Вопке Хукстрі за лідерство та ухвалення критично важливих рішень.

Також Кулеба провів окрему зустріч із головами парламентських фракцій коаліції та опозиції.

У відомстві повідомили, що глава МЗС узяв участь у відкритті пленарних дебатів щодо підтримки України. Також заплановано переговори Кулеби з міністром закордонних справ Нідерландів.