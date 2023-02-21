Події

18:17 21.02.2023

Делегація конгресменів-республіканців США зустрілася з Зеленським у Києві

2 хв читати
Делегація конгресменів-республіканців США зустрілася з Зеленським у Києві

Візит до Києва делегації Палати представників Конгресу США – членів Республіканської партії – на чолі з головою Комітету в закордонних справах Майклом Макколом є свідченням того, що США підтримують Україну.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок під час зустрічі з конгресменами.

"Це дуже потужний сигнал. Учора – візит президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну", – наголосив Зеленський.

Він подякував за потужну підтримку обох палат і партій Конгресу, президента США та всього американського народу: "Ми вдячні за всі ті кроки, які були зроблені, які підтримали президент США і Конгрес. За пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою. І, звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії", - сказав він.

Глава держави докладно поінформував конгресменів про ситуацію на передовій і злочини, скоєні російськими окупантами. "Щойно мені повідомили, що вкотре був обстріляний Херсон. Знову загинули люди. Нам потрібна зброя, щоб зупинити ці злочини", – наголосив він.

Президент розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці та наголосив, що український народ вірить у свою армію. На прохання сенаторів Володимир Зеленський стисло поінформував про першочергові потреби Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці.

Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, на необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії Росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.

 

Теги: #конгресмени #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 21.02.2023
Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

Зеленський призначив послів України в Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані

15:04 21.02.2023
Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

14:53 21.02.2023
Зеленський провів телефонну розмову із президентом Монголії

Зеленський провів телефонну розмову із президентом Монголії

10:43 21.02.2023
Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини - зустріч Зеленського з депутатами кнесету

Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини - зустріч Зеленського з депутатами кнесету

19:04 20.02.2023
Зеленський привітав нового главу Африканського Союзу: Розраховуємо на тісну співпрацю заради стабільності та миру

Зеленський привітав нового главу Африканського Союзу: Розраховуємо на тісну співпрацю заради стабільності та миру

18:54 20.02.2023
Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

17:51 20.02.2023
Зеленський: Втрата Бахмуту означала б крок уперед для російської армії – до більших міст

Зеленський: Втрата Бахмуту означала б крок уперед для російської армії – до більших міст

16:16 20.02.2023
Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

12:51 20.02.2023
Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

12:15 20.02.2023
Зеленський та Байден зустрілися у Києві

Зеленський та Байден зустрілися у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із делегацією ізраїльського парламенту

Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

НАТО та ЄС обговорили з Україною прискорення постачання Києва боєприпасами

Столтенберг: Сьогодні Путін чітко дав зрозуміти, що готовий до більшої війни

ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

ОСТАННЄ

Американський конгресмен Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із делегацією ізраїльського парламенту

Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

8 тисяч волонтерів Червоного Хреста України допомагають людям переносити тяготи війни - Доценко

Президент Латвії стане адвокатом України у створенні Спецтрибуналу – віцеспікер Олена Кондратюк

Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

НАТО та ЄС обговорили з Україною прискорення постачання Києва боєприпасами

Кабмін вніс Києво-Печерську лавру до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Столтенберг: Сьогодні Путін чітко дав зрозуміти, що готовий до більшої війни

ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА