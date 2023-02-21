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15:55 21.02.2023

ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

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ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 15 лютого 2023 року сягнули 21 293 цивільних (на 12 лютого – 18 955), зокрема 8006 загиблих (7199), повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"Збільшення цифр у цьому зведенні порівняно з цифрами в останніх зведеннях, оприлюднених УВКПЛ ООН, пов'язане з тим, що було завершено підтвердження низки ймовірних випадків загибелі або поранення серед цивільних осіб, які сталися у 2022 році і на території, яку контролював уряд, і на території, окупованій Російською Федерацією на момент, коли випадки загибелі чи поранення цивільних осіб мали місце", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Кількість загиблих зросла на 807, поранених – на 2338. За оновленими даними, загинуло 487 дітей, ще 954 дитини було поранено.

Зазначено, що з числа випадків загибелі або поранення дорослих, чия стать була відома, чоловіки становили 61,1%, а жінки – 39,9%. З-поміж випадків загибелі або поранення дітей, чия стать була відома, хлопчики становили 57%, а дівчатка – 43%.

Уточнюється, що серед загиблих дітей кількість тих, кому було п’ять років і менше, – 90, шість-дев’ять років – 74, 10-13 років – 108, 14-17 років – 169.

"Реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно більшою, оскільки багато повідомлень про ймовірні випадки загибелі або поранення цивільних осіб із деяких місць усе ще очікують підтвердження. До таких населених пунктів належать Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська) область)", – наголошується у зведенні.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2022 році загинуло щонайменше в 3,3 раза більше цивільних, ніж за попередні вісім років: 7749 осіб порівняно з 3404. Найбільш смертоносним був 2014 рік – 2084 смертей, тоді як у 2015 році їх кількість скоротилася до 955, а у 2019-2021 pp. - до 25-27 осіб щорічно.

Приблизно така сама статистика і щодо дітей: кількість загиблих у 2022 році перевищила цей сумний показник за попередні вісім років щонайменше в 3,1 раза – 477 проти 152. У 2014 році було зафіксовано 76 смертей дітей, у 2015-му – 47, у 2019-му та 2020-му було лише по одному випадку, а у 2021 році – чотири.

УВКПЛ ООН також повідомило, що отримало інформацію про шістьох загиблих і 15 поранених на території українських АРК Крим та Севастополя, окупованих РФ, а також про 30 загиблих і 130 поранених на території РФ. "Однак через брак підтверджувальної інформації імовірні випадки загибелі або поранення цивільних осіб усе ще потребують верифікації і не були включені до наведених вище даних щодо загальних утрат серед цивільних осіб", - зазначено у звіті.

За даними ООН, найбільше цивільних загинуло у Донецькій області – 3810, у Київській – 955, у Харківській – 924, у Луганській – 485, Херсонській – 447 та Чернігівській – 315. Тоді як у Запорізькій – 255, у Миколаївській – 246, у Сумській – 182 та у Дніпропетровській – 165.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб був березень минулого року – щонайменше 3918 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 757, у травні – до 506, у червні – до 421 та у липні – до 375. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень – 331, за вересень – 383, за жовтень – 305, за листопад – 184, за грудень – 205, за січень – 197 та за 15 днів лютого – 66.

Теги: #оон #жертви #війна

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